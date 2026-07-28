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Манчини назначат главным тренером сборной Италии

сегодня, 16:41

Роберто Манчини стал новым главным тренером сборной Италии. Как сообщается, его назначение стало возможным после того, как президент FIGC Джованни Малаго заблокировал назначение Андреа Пирло из-за его сотрудничества с российскими брендами.

Манчини уже согласился возглавить национальную команду и в ближайшее время приступит к работе. Напомним, специалист уже тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год и привёл её к победе на Евро-2020.

Также новым техническим директором Федерации назначен Клаудио Раньери. Таким образом, Италия завершила перестройку тренерского штаба после ухода Паоло Мальдини и Леонардо, которые покинули свои посты из-за отказа утвердить Пирло.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:11
Всё же простили предателя и перебежчика за арабским баблом!
particular
particular
сегодня в 17:08
Возня закончилась, фигуры расставлены...
pkkm585gd6e8
pkkm585gd6e8
сегодня в 17:04
Удачи Манчини у руля сборной.
Гость
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