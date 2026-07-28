Манчини назначат главным тренером сборной Италии

сегодня, 16:41

стал новым главным тренером сборной Италии. Как сообщается, его назначение стало возможным после того, как президент FIGC Джованни Малаго заблокировал назначение из-за его сотрудничества с российскими брендами.

Манчини уже согласился возглавить национальную команду и в ближайшее время приступит к работе. Напомним, специалист уже тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год и привёл её к победе на Евро-2020.

Также новым техническим директором Федерации назначен . Таким образом, Италия завершила перестройку тренерского штаба после ухода и Леонардо, которые покинули свои посты из-за отказа утвердить Пирло.