«Реал» объявил о рекордных доходах в прошлом сезоне

сегодня, 16:48

«Реал» сообщил о самых высоких показателях дохода и EBITDA (прибыль без учёта налогов, процентов по кредитам и амортизации) в истории клуба по итогам сезона 2025/26.

Операционная выручка достигла 1,221 млрд евро (+3,1%), впервые превысив отметку в 1,2 млрд — достижение, которое, как сообщила мадридская команда, ранее не было ни у одной другой спортивной организации.

Показатель EBITDA составил 287,4 млн евро (+18%), а EBITDA до продажи активов составил 242,9 млн (+17%), что стало рекордными показателями за всю историю «сливочных». Прибыль после уплаты налогов — 26 млн евро, что на 8% больше, чем в финансовом году 2024/25.

Вклад «Реала» в налоговые поступления и социальное обеспечение в минувшем финансовом году составил 354,8 млн евро.

Стадион «Сантьяго Бернабеу» теперь приносит более чем вдвое больше дохода, чем до реконструкции.