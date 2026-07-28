Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Бывший игрок «Зенита» Угаров сравнил Соболева с Гарринчей

сегодня, 16:54

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров заявил, что не верит в возможность нападающего Александра Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ. По его словам, уровень форварда — средний, а его игру он сравнил с легендарным бразильцем Гарринчей из-за хромоты.

Я думаю, он не станет лучшим бомбардиром. Вероятность маленькая. Он забил команде, которая боролась за выживание, и в Суперкубке «Спартаку». Говорить о том, что он может стать бомбардиром, я не вижу оснований. Оцениваю его уровень как средний. Соболева можно сравнивать с Дзюбой — по габаритам, по игре головой. А по тому, как он хромает, его можно сравнить с Гарринчей.

Экс-игрок «Зенита» также отметил, что за два года в петербургском клубе Александр Соболев приносил меньше пользы, чем Артём Дзюба. По его мнению, лучшими бомбардирами сезона могут стать Константин Тюкавин или Джон Кордоба.

Подписывайся в ВК
Все новости
Самедов назвал уход Карпукаса потерей для «Локомотива»
Сегодня, 14:05
Морозов: «Батраков не единственный лидер „Локомотива“»
Сегодня, 13:20
Чернов: «„Спартак“ выглядит одним из главных конкурентов „Зенита“»
Вчера, 23:37
Быстров: «„Спартак“ и без Барко справится, найдут другого»
Вчера, 22:54
Зобнин: «Я согласен, что „Спартак“ должен бороться за чемпионство»
Вчера, 22:35
Быстров: «Очевидно, что Тюкавин пригодился бы „Зениту“»
Вчера, 20:57
Все комментарии
767fw8jbe82h
767fw8jbe82h
сегодня в 17:03
Абсолютно верную дал характеристику средненькому игроку.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:02
Тюкавин и Кордоба мимо.
Лучшим бомбардиром станет Маркиньос и Воробьёв
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 