Бывший игрок «Зенита» Угаров сравнил Соболева с Гарринчей

сегодня, 16:54

Бывший игрок «Зенита» заявил, что не верит в возможность нападающего стать лучшим бомбардиром РПЛ . По его словам, уровень форварда — средний, а его игру он сравнил с легендарным бразильцем Гарринчей из-за хромоты.

Я думаю, он не станет лучшим бомбардиром. Вероятность маленькая. Он забил команде, которая боролась за выживание, и в Суперкубке «Спартаку». Говорить о том, что он может стать бомбардиром, я не вижу оснований. Оцениваю его уровень как средний. Соболева можно сравнивать с Дзюбой — по габаритам, по игре головой. А по тому, как он хромает, его можно сравнить с Гарринчей.

Экс-игрок «Зенита» также отметил, что за два года в петербургском клубе Александр Соболев приносил меньше пользы, чем . По его мнению, лучшими бомбардирами сезона могут стать или .