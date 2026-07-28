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Наумов: «Батракову нужно забыть про все эти мифические трансферы в Европу»

сегодня, 17:23

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов дал совет хавбеку Алексею Батракову, которым ранее интересовались различные клубы, включая французский ПСЖ.

Я считаю, что Батракову нужно забыть про все эти мифические трансферы в Европу. Просто взять и вычеркнуть из своей головы и начать играть так, как он умеет. Сможет он или нет — зависит от характера. Знаете, такие вещи отрицательно сказываются на игре. Когда ты вроде уже уезжал, был на чемоданах, а вдруг все срывается. Но нужно преодолеть это. Нужно показать характер и преодолеть. Думаю, у Леши это получится.

Батраков является воспитанником «Локомотива».

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 18:34
Как же тут забудешь, когда агент зудит во все уши про европу, талант и карьеру...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:10
Если считать Балканы Европой, то да. Но вряд ли он интересен топ5 Европы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:36
Наумов: «Батракову нужно забыть про все эти мифические трансферы в Европу и переехать в Питер»
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:29
ТО еще открыто, так что Батрак пока чемоданы распаковывать не будет)))))
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