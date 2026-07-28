Наумов: «Батракову нужно забыть про все эти мифические трансферы в Европу»

Экс-президент «Локомотива» дал совет хавбеку , которым ранее интересовались различные клубы, включая французский ПСЖ .

Я считаю, что Батракову нужно забыть про все эти мифические трансферы в Европу. Просто взять и вычеркнуть из своей головы и начать играть так, как он умеет. Сможет он или нет — зависит от характера. Знаете, такие вещи отрицательно сказываются на игре. Когда ты вроде уже уезжал, был на чемоданах, а вдруг все срывается. Но нужно преодолеть это. Нужно показать характер и преодолеть. Думаю, у Леши это получится.