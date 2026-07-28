Кобелев: «Я не завершил тренерскую карьеру»

Бывший главный тренер «Динамо» высказался о том, где бы он хотел работать.

Я не завершил тренерскую карьеру. У меня были предложения о возобновлении тренерской работы в последнее время, но они меня не устроили. Я рассматриваю только варианты в России. Ближнее зарубежье меня не интересует. Я хочу работать в клубах определённого уровня, но меня туда не зовут. Кто понимает футбол, тот знает, почему так происходит.