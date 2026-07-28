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Кобелев: «Я не завершил тренерскую карьеру»

сегодня, 17:37

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о том, где бы он хотел работать.

Я не завершил тренерскую карьеру. У меня были предложения о возобновлении тренерской работы в последнее время, но они меня не устроили. Я рассматриваю только варианты в России. Ближнее зарубежье меня не интересует. Я хочу работать в клубах определённого уровня, но меня туда не зовут. Кто понимает футбол, тот знает, почему так происходит.

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particular
particular
сегодня в 18:22
Иногда надо преодолеть непреодолимое, что бы не ты искал, а тебя искали...
Capral
Capral
сегодня в 18:15
Очень противоречивая тренерская судьба у кобелева. В 2006-м, прибежал спасать родное Динамо, и спас, после того, как Сёмин, едва не отправил команду в пердив! С кобелевым, Динамо выиграло принципиальнейший матч у Торпедо, что во многом предопределило борьбу за выживание в пользу Динамо... На следующий год, Динамо с кобелевым уже заявило о себе как интересная и самобытная команда. Ну и конечно, год 2008, когда кобелев с Динамо, реально боролись за чемпионство, и только неожиданный уход двух однозначных лидеров Данни и Семшова оставили Динамо с бронзой...

Но конечно, настоящие, истинные болельщики, никогда не простят кобелеву вылет в 1-ю лигу в 2016, исключительно по вине кобелева, который сознательно отказался от предложения тогдашнего лидера команды Вальбуэна, фактически играть за копейки, чтобы помочь молодому составу команды, после чего, кобелев заявил: "Я не нуждаюсь в опытных игроках. Я умею и люблю работать с молодежью". Чем это закончилось- обще известно.

Но надо отдать должное кобелеву в том, что российский футбол узнал очень талантливого молодого футболиста Зобнина, который раскрылся, во многом благодаря кобелеву. Ну и конечно, если взять, чисто человеческие качества кобелева, то они далеки от идеала. В 1997г., когда командой руководил А.С.Голодец, кобелев, в раздевалке сказал партнерам по команде: "С этим тренером, мы ничего не выиграем." И это после того, как, именно благодаря Голодцу, маленький Андрюша оказался в Динамо. Ведь именно Голодец, первым заметил маленького Андрея во дворе, и после неоднократных разговоров с мамой кобелева, всё таки добился того, что Андрей оказался в детской команде...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:47
Он уже лет 10 не тренирует! Кто его позовёт из первых 8-10 команд РПЛ?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:40
Я хочу работать в клубах определённого уровня, но меня туда не зовут.
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Так можно и не дождаться нужного предложения
Гость
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