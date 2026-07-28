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Тошич: «ЦСКА точно будет претендовать на топ-3 РПЛ»

сегодня, 18:43

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от игры «армейцев» в новом сезоне РПЛ.

Трансферное окно еще открыто. В команду могут прийти новые игроки. ЦСКА точно будет претендовать на топ-3 РПЛ. Как и в любом другом сезоне.

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ЦСКА  Тошич Зоран
Источник: metaratings.ru Фото: Vladimir Sergeev / The Football Union of Russia
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Все комментарии
7cxc3ym4cw54
7cxc3ym4cw54
сегодня в 19:09
Как всегда, будет бороться со спартаком за пятое место.
particular
particular
сегодня в 19:06, ред.
"точно будет", - какой-то утвердительный оптимизм, основанный только на том, что "могут прийти новые игроки..." Ну, тогда дорога только на пьедестал...
erfdban5ccq9
erfdban5ccq9
сегодня в 18:54
Откуда такая точность?
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