Тошич: «ЦСКА точно будет претендовать на топ-3 РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА поделился ожиданиями от игры «армейцев» в новом сезоне РПЛ .

Трансферное окно еще открыто. В команду могут прийти новые игроки. ЦСКА точно будет претендовать на топ-3 РПЛ . Как и в любом другом сезоне.