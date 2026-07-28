Тошич: «ЦСКА точно будет претендовать на топ-3 РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от игры «армейцев» в новом сезоне РПЛ.
Трансферное окно еще открыто. В команду могут прийти новые игроки. ЦСКА точно будет претендовать на топ-3 РПЛ. Как и в любом другом сезоне.
Трансферное окно еще открыто. В команду могут прийти новые игроки. ЦСКА точно будет претендовать на топ-3 РПЛ. Как и в любом другом сезоне.
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