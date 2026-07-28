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Влахович не намерен переходить в «Бешикташ»

сегодня, 19:00

Душан Влахович пока не дал согласия на переход в «Бешикташ». Футболист по-прежнему хочет оказаться в «Барселоне».

26-летний сербский форвард сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса».

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Бешикташ  Барселона  Влахович Душан
Перевод с marca.com Фото: Globallookpress
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fwn4mucm3cqn
fwn4mucm3cqn
сегодня в 19:11
Не хочет, заставят.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:09
Барселона в свое время Рональдиньо, Неймара и Ибрагимовича с Левандовски особо не удерживала. а тут Влахович. подозреваю что они не в курсе его существования.
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