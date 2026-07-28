Виньяс не будет выступать за «Спартак»

Нападающий Федерико Виньяс не станет игроком московского «Спартака». Уругвайский форвард, которым ранее интересовались красно-белые, продолжит карьеру в другом клубе.
Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал 28-летнего нападающего в качестве варианта для усиления атаки. Однако стороны не пришли к соглашению, и трансфер в московский клуб не состоится.
Представитель агентства, с которым работает Виньяс, в эксклюзивном интервью сетевому изданию подтвердил информацию о том, что игрок сборной Уругвая согласился на переход в «Толуку» из мексиканского чемпионата.