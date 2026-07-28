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Виньяс не будет выступать за «Спартак»

сегодня, 19:41

Нападающий Федерико Виньяс не станет игроком московского «Спартака». Уругвайский форвард, которым ранее интересовались красно-белые, продолжит карьеру в другом клубе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал 28-летнего нападающего в качестве варианта для усиления атаки. Однако стороны не пришли к соглашению, и трансфер в московский клуб не состоится.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:55
Центральный нападающий Федерико Виньяс не собирается переходить в московский «Спартак».

Представитель агентства, с которым работает Виньяс, в эксклюзивном интервью сетевому изданию подтвердил информацию о том, что игрок сборной Уругвая согласился на переход в «Толуку» из мексиканского чемпионата.
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