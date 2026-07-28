Виньяс не будет выступать за «Спартак»

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Нападающий не станет игроком московского «Спартака». Уругвайский форвард, которым ранее интересовались красно-белые, продолжит карьеру в другом клубе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал 28-летнего нападающего в качестве варианта для усиления атаки. Однако стороны не пришли к соглашению, и трансфер в московский клуб не состоится.