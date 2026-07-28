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Быстров: «Для „Спартака“ есть парочка хороших инвалидов»

сегодня, 20:28

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос, будет ли «Спартак» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в новом сезоне.

Мы каждый год можем говорить, что «Спартак» будет конкурентом «Зенита», но всё покажет время. В последние годы такого не происходит, но всем бы хотелось это видеть. Всем нужно усиливаться и «Спартаку» тоже. Есть парочка хороших инвалидов, но они уже на пенсии, видимо. О ком речь? Без фамилий (смеётся).

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Спартак М  Быстров Владимир
Источник: championat.com Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:27
В РПЛ пенсия на пятом десятке....
Кордоба в 33 считается ещё подвижным живчиком....
9nsgzaaxx4ez
9nsgzaaxx4ez
сегодня в 21:23
Итак понятно кто это, Иуда хорошо намекнул.
felix
felix
сегодня в 20:30
Интригант, однако...
Гость
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