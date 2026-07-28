Быстров: «Для „Спартака“ есть парочка хороших инвалидов»

Бывший футболист сборной России ответил на вопрос, будет ли «Спартак» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в новом сезоне.

Мы каждый год можем говорить, что «Спартак» будет конкурентом «Зенита», но всё покажет время. В последние годы такого не происходит, но всем бы хотелось это видеть. Всем нужно усиливаться и «Спартаку» тоже. Есть парочка хороших инвалидов, но они уже на пенсии, видимо. О ком речь? Без фамилий (смеётся).