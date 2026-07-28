Генич высказался о трансфере Бориско в ЦСКА

Комментатор Константин Генич отреагировал на переход голкипера в ЦСКА . О трансфере стало известно 28 июля.

Со стороны ЦСКА абсолютно логичный и продуманный шаг, потому что только клуб знает состояние Игоря Акинфеева, понимает, насколько серьезная травма, насколько всё движется к завершению карьеры. ЦСКА не мог заходить в сезон с одним вратарем, хотя под Торопом есть молодые перспективные ребята из академии, но подстраховаться клуб был обязан. И если есть возможность выкупа, есть деньги, то трансфер обоснован.