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Генич высказался о трансфере Бориско в ЦСКА

сегодня, 20:33

Комментатор Константин Генич отреагировал на переход голкипера Максима Бориско в ЦСКА. О трансфере стало известно 28 июля.

Со стороны ЦСКА абсолютно логичный и продуманный шаг, потому что только клуб знает состояние Игоря Акинфеева, понимает, насколько серьезная травма, насколько всё движется к завершению карьеры. ЦСКА не мог заходить в сезон с одним вратарем, хотя под Торопом есть молодые перспективные ребята из академии, но подстраховаться клуб был обязан. И если есть возможность выкупа, есть деньги, то трансфер обоснован.

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:16
Видимо Акинфеев сообщил, что готов завершить карьеру игрока... Потому и подписали Бориско. Интересно, Максиму обещали первый номер или нет? Впрочем, даже если предстоит конкуренция, новичок ее не должен проиграть. Правда это лишь моя точка зрения. В любом случае, ЦСКА сделал хорошее приобретение.
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