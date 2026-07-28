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Стало известно, какую сумму «Ливерпуль» готов заплатить за Баркола

сегодня, 21:27

Вингер ПСЖ Брэдли Баркола находится в списке интересов «Ливерпуля».

«Красные» в ближайшее время сделают официальное предложение по трансферу француза. Клуб готов заплатить за футболиста 110 млн евро (плюс 40 млн евро в качестве бонусов).

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8954433321543
8954433321543
сегодня в 21:42
При Клоппе видимо деньги копили, а теперь решили расчехлить заначку
Гость
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