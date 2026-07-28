Мадридский «Реал» разгромил «Леганес» в контрольной встрече

Мадридский «Реал» в товарищеском матче обыграл «Леганес» со счётом 4:1.
У подопечных Жозе Моуринью отличились Федерико Вальверде, Гонсало Гарсия и Франко Мастантуоно. Автоголом отметился футболист «Леганеса» Рубен Пулидо.
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