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Мадридский «Реал» разгромил «Леганес» в контрольной встрече

сегодня, 21:37
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесЗавершен

Мадридский «Реал» в товарищеском матче обыграл «Леганес» со счётом 4:1.

У подопечных Жозе Моуринью отличились Федерико Вальверде, Гонсало Гарсия и Франко Мастантуоно. Автоголом отметился футболист «Леганеса» Рубен Пулидо.

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Источник: soccer.ru Фото: Globallookpress
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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:38
И так будет с барсой дважды в чемпе
Гость
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