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«Рубин» извинился перед судьей Чистяковым

сегодня, 22:39
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавершен

В пресс‑службе казанского «Рубина» принесли извинения арбитру матча с «Краснодаром» Артему Чистякову.

Ранее сообщалось, что после завершения встречи в адрес Чистякова прозвучали угрозы с использованием нецензурной лексики.

После инцидента, который отражен в протоколе судьи, перед арбитром Артемом Чистяковым были принесены извинения, и конфликтная ситуация была улажена. Никаких угроз, оскорблений и обвинений в коррупции в адрес судьи не звучало. Как нам известно, теперь эпизод будет рассматриваться в комитете по этике РФС.

Казанский клуб потерпел поражение от «Краснодара» со счётом 1:3.

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