«Рубин» извинился перед судьей Чистяковым

В пресс‑службе казанского «Рубина» принесли извинения арбитру матча с «Краснодаром» Артему Чистякову.
Ранее сообщалось, что после завершения встречи в адрес Чистякова прозвучали угрозы с использованием нецензурной лексики.
После инцидента, который отражен в протоколе судьи, перед арбитром Артемом Чистяковым были принесены извинения, и конфликтная ситуация была улажена. Никаких угроз, оскорблений и обвинений в коррупции в адрес судьи не звучало. Как нам известно, теперь эпизод будет рассматриваться в комитете по этике РФС.
Казанский клуб потерпел поражение от «Краснодара» со счётом 1:3.