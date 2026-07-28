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Защитник «Милана» Томори может перейти в «Ливерпуль»

сегодня, 22:40

Защитник «Милана» Фикайо Томори может вернуться в АПЛ.

В подписании футболиста заинтересован «Ливерпуль». В ближайшее время «красные» планируют сделать предложение по трансферу игрока.

Напомним, что Томори является воспитанником «Челси».

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 22:41
В Челси обратно просился, но Алонсо не захотел его.
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