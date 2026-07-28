«Реал» летом не отпустит Винисиуса

вчера, 23:32

не покинет мадридский «Реал» в нынешнее летнее трансферное окно.

Руководство «сливочных» не рассматривает вариант с продажей 26-летнего бразильца и рассчитывает в ближайшее время договориться с ним о новом долгосрочном контракте. Действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Ранее Винисиусом интересовался лондонский «Арсенал».