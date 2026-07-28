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«Реал» летом не отпустит Винисиуса

вчера, 23:32

Винисиус Жуниор не покинет мадридский «Реал» в нынешнее летнее трансферное окно.

Руководство «сливочных» не рассматривает вариант с продажей 26-летнего бразильца и рассчитывает в ближайшее время договориться с ним о новом долгосрочном контракте. Действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Ранее Винисиусом интересовался лондонский «Арсенал».

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Реал  Арсенал  Винисиус Жуниор
Перевод с skysports.com Фото: Globallookpress
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Drosmo
Drosmo
сегодня в 00:48
Есть три варианта развития событий относительно Винисиуса и Реала.

1. Самый менее вероятный. Винисиус переходит в другой клуб. Моуринью делает из Реала более командный коллектив. Реал берет очередные трофеи.

2. Из той же серии невороятных. Винисиус остаётся в Реале, пересматривает своё поведение, прислушивается к наставлениям нового тренера, становится командным игроком, и выигрывает с Реалом новые трофеи.

3. Самый более вероятный. Винисиус остаётся в Реале, продолжает гнуть свою линию, разжигает новый конфликт с Моуром, сливает его, про....ет вместе с командой очередной сезон. Реал снова без трофеев, с наэлектризованной обстановкой в команде, ищет нового тренера.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:35
- а можно вини погуляет
- не отпущу
Гость
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