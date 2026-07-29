«Манчестер Сити» установил цену за Родри

Полузащитник Родри может покинуть «Манчестер Сити» этим летом.
«Горожане» не продадут испанца менее чем за 50 млн евро, несмотря на оставшийся один год по контракту и возраст футболиста.
Ранее сообщалось об интересе «Реала» и «Барселоны» к Родри.
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