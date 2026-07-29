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«Манчестер Сити» установил цену за Родри

сегодня, 00:11

Полузащитник Родри может покинуть «Манчестер Сити» этим летом.

«Горожане» не продадут испанца менее чем за 50 млн евро, несмотря на оставшийся один год по контракту и возраст футболиста.

Ранее сообщалось об интересе «Реала» и «Барселоны» к Родри.

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CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:24, ред.
Родри это сомнительная затея для Реала...
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