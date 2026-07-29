«Манчестер Сити» установил цену за Родри

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Полузащитник может покинуть «Манчестер Сити» этим летом.

«Горожане» не продадут испанца менее чем за 50 млн евро, несмотря на оставшийся один год по контракту и возраст футболиста.

Ранее сообщалось об интересе «Реала» и «Барселоны» к Родри.