Аршавин: «Через одну‑две игры Бориско встанет в ворота ЦСКА»

Бывший футболист сборной России оценил переход в ЦСКА голкипера .

Через одну‑две игры Бориско встанет в ворота ЦСКА . По большому счету, мы же привыкли, что у ЦСКА есть один вратарь — Игорь Акинфеев. Владислав Тороп подменял его только в Кубке. Понятно, что последние два сезона уже и не только в Кубке. Однако, глобально мы понимаем, что любой вратарь, который находился в системе ЦСКА , понимал, что-либо травма, либо дисквалификация позволит ему встать в ворота.