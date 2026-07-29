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Аршавин: «Через одну‑две игры Бориско встанет в ворота ЦСКА»

сегодня, 00:36

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил переход в ЦСКА голкипера Максима Бориско.

Через одну‑две игры Бориско встанет в ворота ЦСКА. По большому счету, мы же привыкли, что у ЦСКА есть один вратарь — Игорь Акинфеев. Владислав Тороп подменял его только в Кубке. Понятно, что последние два сезона уже и не только в Кубке. Однако, глобально мы понимаем, что любой вратарь, который находился в системе ЦСКА, понимал, что-либо травма, либо дисквалификация позволит ему встать в ворота.

Во втором туре РПЛ ЦСКА примет самарские «Крылья Советов».

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