ФИФА хочет продать долю в коммерческих правах на ЧМ за 29 млрд евро

ФИФА объявила о планах создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая будет управлять коммерческими правами на чемпионат мира и другие турниры. Организация намерена привлечь частных инвесторов, включая семью Кушнеров (родственников президента США Дональда Трампа), и оценивает активы в 20–29 млрд евро.
План вызвал резкую критику со стороны УЕФА.
Это не собственность ФИФА, которую можно продавать. Никто из нас не является владельцем футбола.
УЕФА также выразил обеспокоенность связями президента ФИФА Джанни Инфантино с Трампом и отсутствием прозрачности в сделке. Для реализации проекта необходимо одобрение 211 национальных ассоциаций — членов ФИФА.
Инфантино заявил, что это «демократизация футбола во всём мире». Однако УЕФА считает, что подобные шаги угрожают управлению игрой и «пересекают черту». Ранее похожая попытка ФИФА привлечь частные инвестиции в 2018 году провалилась из-за сопротивления УЕФА.