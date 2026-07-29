ФИФА хочет продать долю в коммерческих правах на ЧМ за 29 млрд евро

сегодня, 08:14

ФИФА объявила о планах создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая будет управлять коммерческими правами на чемпионат мира и другие турниры. Организация намерена привлечь частных инвесторов, включая семью Кушнеров (родственников президента США ), и оценивает активы в 20–29 млрд евро.

План вызвал резкую критику со стороны УЕФА .

Это не собственность ФИФА , которую можно продавать. Никто из нас не является владельцем футбола.

УЕФА также выразил обеспокоенность связями президента ФИФА с Трампом и отсутствием прозрачности в сделке. Для реализации проекта необходимо одобрение 211 национальных ассоциаций — членов ФИФА .