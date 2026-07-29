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Алонсо похвалил 17-летнего казаха Сатпаева после дебюта за «Челси»

сегодня, 08:35
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)6 : 4Логотип футбольный клуб Вестерн Сидней УондерерсВестерн Сидней УондерерсЗавершен

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высоко оценил игру 17-летнего казахстанского нападающего Дастана Сатпаева, дебютировавшего за «синих» в товарищеском матче с «Вестерн Сидней Уондерерс» (6:4). Юный форвард вышел в стартовом составе, отыграл более часа и на 6-й минуте забил гол.

Я знал Дастана ещё с прошлого года, когда он играл в Алма-Ате. Было видно, что это особенный футболист, он представляет серьёзную угрозу у чужих ворот. Для него это первый опыт в клубе после переезда. Он был хорош.

Первый тур АПЛ стартует через месяц. 24 августа «Челси» на выезде сыграет с «Фулхэмом».

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Все комментарии
tmtueqna2acf
tmtueqna2acf
сегодня в 09:34
Удачный дебют, еще и гол забил, удачи парню.
q8su732ta5zw
q8su732ta5zw
сегодня в 09:29
Парень видно талантливый, можно пожелать только успехов в Челси
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:50
Молодец Сатпаев,продолжать в том же духе !!!
Гость
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