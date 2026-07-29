Алонсо похвалил 17-летнего казаха Сатпаева после дебюта за «Челси»

сегодня, 08:35

Главный тренер «Челси» высоко оценил игру 17-летнего казахстанского нападающего , дебютировавшего за «синих» в товарищеском матче с «Вестерн Сидней Уондерерс» (6:4). Юный форвард вышел в стартовом составе, отыграл более часа и на 6-й минуте забил гол.

Я знал Дастана ещё с прошлого года, когда он играл в Алма-Ате. Было видно, что это особенный футболист, он представляет серьёзную угрозу у чужих ворот. Для него это первый опыт в клубе после переезда. Он был хорош.