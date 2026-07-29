Член DFB считает, что Германия может провести ЧМ-2038

Германия хочет провести чемпионат мира в 2038 или 2042 году, если Международная федерация футбола (ФИФА) проявит гибкость в политике ротации.
В 2030-м турнир будет разделён между тремя континентами — Африкой, Европой и Южной Америкой, а также шестью странами (Марокко, Испанией, Португалией, Уругваем, Аргентиной и Парагваем).
В 2034-м соревнование примет Саудовская Аравия, входящая в азиатскую конфедерацию.
Таким образом согласно принципу ротации, для 2038-го возможными вариантами останутся только Северная Америка и Океания, а поскольку Австралия входит в АФК, ЧМ может вернуться в США.
Однако член правления Немецкого футбольного союза (DFB) Аксель Хеллманн считает, что Германия обладает всем необходимым для проведения в стране мирового первенства:
В Германии есть стадионная, транспортная и гостиничная инфраструктура. Все билеты на каждый матч будут распроданы. Это станет успехом.
Возможность подать заявку есть и в 2038 году, но я совершенно уверен, что мы имеем хорошие шансы провести успешную кампанию в 2042-м.
Поэтому Хельманн может расслабиться... и не свистеть почём зря.