Член DFB считает, что Германия может провести ЧМ-2038

сегодня, 08:47

Германия хочет провести чемпионат мира в 2038 или 2042 году, если Международная федерация футбола ( ФИФА ) проявит гибкость в политике ротации.

В 2030-м турнир будет разделён между тремя континентами — Африкой, Европой и Южной Америкой, а также шестью странами (Марокко, Испанией, Португалией, Уругваем, Аргентиной и Парагваем).

В 2034-м соревнование примет Саудовская Аравия, входящая в азиатскую конфедерацию.

Таким образом согласно принципу ротации, для 2038-го возможными вариантами останутся только Северная Америка и Океания, а поскольку Австралия входит в АФК, ЧМ может вернуться в США .

Однако член правления Немецкого футбольного союза ( DFB ) Аксель Хеллманн считает, что Германия обладает всем необходимым для проведения в стране мирового первенства: