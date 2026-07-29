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Член DFB считает, что Германия может провести ЧМ-2038

сегодня, 08:47

Германия хочет провести чемпионат мира в 2038 или 2042 году, если Международная федерация футбола (ФИФА) проявит гибкость в политике ротации.

В 2030-м турнир будет разделён между тремя континентами — Африкой, Европой и Южной Америкой, а также шестью странами (Марокко, Испанией, Португалией, Уругваем, Аргентиной и Парагваем).

В 2034-м соревнование примет Саудовская Аравия, входящая в азиатскую конфедерацию.

Таким образом согласно принципу ротации, для 2038-го возможными вариантами останутся только Северная Америка и Океания, а поскольку Австралия входит в АФК, ЧМ может вернуться в США.

Однако член правления Немецкого футбольного союза (DFB) Аксель Хеллманн считает, что Германия обладает всем необходимым для проведения в стране мирового первенства:

В Германии есть стадионная, транспортная и гостиничная инфраструктура. Все билеты на каждый матч будут распроданы. Это станет успехом.

Возможность подать заявку есть и в 2038 году, но я совершенно уверен, что мы имеем хорошие шансы провести успешную кампанию в 2042-м.

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Перевод с Твиттер The Athletic Фото: Jan Huebner
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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:28
У Германии есть всё, кроме одного, - "Права".

Поэтому Хельманн может расслабиться... и не свистеть почём зря.
69gnhzrpywkv
69gnhzrpywkv
сегодня в 09:12
Это будет самое оптимальное решение.
Гость
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