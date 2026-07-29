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Пакистан дебютирует в турнире под эгидой ФИФА

сегодня, 08:57

Мужская сборная Пакистана впервые примет участие в официальном турнире ФИФА — Кубке АСЕАН, который пройдёт в сентябре-октябре. Пакистан стал одной из трёх приглашённых команд наряду с Индией и Малайзией.

Пакистан готов играть с сильными соперниками. Мы не хотим довольствоваться только развивающими турнирами. Пакистанский футбол вышел на глобальный уровень.

В основном турнире, который примет Индонезия, сыграют 8 команд. Ещё 6 стран выступят в Кубке вызова. Джанни Инфантино отметил, что турнир создан для расширения географии футбола и укрепления связей в регионе.

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Перевод с dawn.com Фото: Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia
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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 09:35
В горах строить стадион?
Футбол и в горах футбол.
5a8tcu42hk8m
5a8tcu42hk8m
сегодня в 09:33
Футбол развивается во всем мире, дошло и до Пакистана.
cnvs9mraxn36
cnvs9mraxn36
сегодня в 09:27
Вряд ли там будет сильная команда, скорее дно.
Гость
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