Пакистан дебютирует в турнире под эгидой ФИФА

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Мужская сборная Пакистана впервые примет участие в официальном турнире ФИФА — Кубке АСЕАН, который пройдёт в сентябре-октябре. Пакистан стал одной из трёх приглашённых команд наряду с Индией и Малайзией.

Пакистан готов играть с сильными соперниками. Мы не хотим довольствоваться только развивающими турнирами. Пакистанский футбол вышел на глобальный уровень.

В основном турнире, который примет Индонезия, сыграют 8 команд. Ещё 6 стран выступят в Кубке вызова. отметил, что турнир создан для расширения географии футбола и укрепления связей в регионе.