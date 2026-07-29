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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковФранция. Лига 1 2026/2027

«Ювентус» отдал Опенду в «Лион»

сегодня, 08:59

Нападающий «Ювентуса» Лоис Опенда перешёл на правах аренды в «Лион». Соглашение рассчитано до конца сезона.

В прошлом году туринский клуб арендовал бельгийского игрока у «РБ Лейпциг», а этим летом оформил трансфер на постоянной основе.

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матос
матос
сегодня в 09:01
бестолковый бегущий нап. в Бундесе еще был норм
Гость
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