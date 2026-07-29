«Ювентус» отдал Опенду в «Лион»

сегодня, 08:59

Нападающий «Ювентуса» перешёл на правах аренды в «Лион». Соглашение рассчитано до конца сезона.

В прошлом году туринский клуб арендовал бельгийского игрока у «РБ Лейпциг», а этим летом оформил трансфер на постоянной основе.