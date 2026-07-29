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«Ливерпуль» представил выездную форму на новый сезон

сегодня, 09:17

«Ливерпуль» объявил о выпуске нового гостевого варианта формы на сезон 2026/27. Производителем выступила компания adidas.

Комплект вдохновлён выездной формой середины 1980-х годов, сочетая в себе классический стиль и современные технологические решения. Он выполнен в белом цвете с красными и серыми элементами. Классическая эмблема с изображением «лайвербёрд» (символа Ливерпуля) соседствует с вернувшимся логотипом adidas Trefoil.

Также была представлена новая форма для вратарей, выполненная в чёрно-фиолетовой гамме с белыми деталями.

«Ливерпуль» представил выездную форму на новый сезон «Ливерпуль» представил выездную форму на новый сезон

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Все комментарии
ps2c7d58drwr
ps2c7d58drwr
сегодня в 09:31
Обычная форма, много букв.
g8j8g26e526r
g8j8g26e526r
сегодня в 09:25
Каждый клуб выпендривается как может.
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