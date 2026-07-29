«Оренбург» применил жёсткие санкции к Томпсону

Нападающего «Оренбурга» нет в расположении клуба. В пресс-службе команды ответили на вопрос о ситуации с чилийским футболистом.

Изначально Томпсон отпросился по личным вопросам, улетел в Чили для оформления документов, но так и не вернулся, предположительно, под воздействием третьих лиц, агентов. Мы контактируем, ждём его в ближайшее время.