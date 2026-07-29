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«Оренбург» применил жёсткие санкции к Томпсону

сегодня, 09:46

Нападающего «Оренбурга» Жорди Томпсона нет в расположении клуба. В пресс-службе команды ответили на вопрос о ситуации с чилийским футболистом.

Изначально Томпсон отпросился по личным вопросам, улетел в Чили для оформления документов, но так и не вернулся, предположительно, под воздействием третьих лиц, агентов. Мы контактируем, ждём его в ближайшее время.

Клуб применил к игроку самые жёсткие санкции, которые на данный момент возможны. Если он не вернётся в самое ближайшее время, то оставляем за собой право обратиться в ФИФА для защиты своих интересов.

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