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Овечкин поделился впечатлениями от финала ЧМ-2026

сегодня, 09:54
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился в доп. время

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией побывал на финальном матче чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной (1:0) на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Хоккеист признался, что остался недоволен игрой.

Атмосфера была фантастической. Но игра мне не понравилась, было скучно. Однако я получил огромный заряд эмоций. Было невероятно жарко.

Супруга хоккеиста отметила, что ей было тяжело сидеть на трибуне в 30-градусную жару, и она поблагодарила мужа за то, что он играет в хоккей, а не в футбол. Также Овечкин рассказал, как в лифте встретил Златана Ибрагимовича, который узнал его, и они сфотографировались.

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