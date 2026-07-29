Овечкин поделился впечатлениями от финала ЧМ-2026

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» вместе с супругой Анастасией побывал на финальном матче чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной (1:0) на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Хоккеист признался, что остался недоволен игрой.

Атмосфера была фантастической. Но игра мне не понравилась, было скучно. Однако я получил огромный заряд эмоций. Было невероятно жарко.

Супруга хоккеиста отметила, что ей было тяжело сидеть на трибуне в 30-градусную жару, и она поблагодарила мужа за то, что он играет в хоккей, а не в футбол. Также Овечкин рассказал, как в лифте встретил , который узнал его, и они сфотографировались.