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Кудряшов: «Хотел тихо уйти, но случайно проговорился»

сегодня, 09:55
2DROTSЛоготип футбольный клуб 2DROTS (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ОрелОрелЗавершен

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов подтвердил, что решил повесить бутсы на гвоздь.

С 2025 года игрок выступал за команду Медиалиги 2DROTS. 28 июля она в матче первого раунда Пути регионов Кубка России выиграла у «Орла» (2:0). Футболист провёл на поле весь поединок.

На самом деле, я вообще не хотел делать из этого какое‑то событие. Хотел просто сыграть на Кубок и тихо уйти, но случайно проговорился, и все узнали в итоге. Думаю, что у команды всё будет хорошо. Они смогут без меня пройти дальше в Кубке России. Главное, что начало положено.

На профессиональном уровне Кудряшов, которому сейчас 39 лет, играл за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Сочи», «Факел», а также турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор». В сборной России отыграл 48 матчей, отметившись одним голом.

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Источник: matchtv.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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