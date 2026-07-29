Страны УЕФА могут бойкотировать ЧМ-2030

сегодня, 10:10

УЕФА проведёт экстренное заседание с 55 национальными ассоциациями для обсуждения ответных мер на план ФИФА создать частную компанию FIFA Forward Enterprise. Одним из вариантов рассматривается бойкот чемпионата мира 2030 года, который пройдёт в Испании, Марокко и Португалии.

ФИФА объявила о намерении привлечь частных инвесторов, включая фонд Джошуа Кушнера, и оценивает активы в более чем 20 млрд евро. УЕФА назвал этот шаг «пересечением черты» и заявил, что «душа и управление футболом не являются активами для торговли».