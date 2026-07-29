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Умяров оценил нововведения в судействе РПЛ

сегодня, 10:19

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров положительно высказался о новых судейских правилах, которые были внедрены после чемпионата мира 2026 года. По его словам, изменения ускоряют игру и делают её более динамичной.

Нам прекрасно в плане интенсивности. Думаю, что и для болельщиков тоже хорошо: без пауз, без каких-то передышек у соперника или с нашей стороны. Я думаю, что классно. Внутри ощущается прикольно.

Нововведения ФИФА касаются замен, оказания помощи на поле, вбрасываний и ударов от ворот. Также расширены возможности VAR — теперь арбитры могут проверять вторые жёлтые карточки и правильность назначения угловых.

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bx75u5rvrby9
bx75u5rvrby9
сегодня в 11:37
Такие правила нужно было вводить раньше.
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