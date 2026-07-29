Умяров оценил нововведения в судействе РПЛ

сегодня, 10:19

Полузащитник «Спартака» положительно высказался о новых судейских правилах, которые были внедрены после чемпионата мира 2026 года. По его словам, изменения ускоряют игру и делают её более динамичной.

Нам прекрасно в плане интенсивности. Думаю, что и для болельщиков тоже хорошо: без пауз, без каких-то передышек у соперника или с нашей стороны. Я думаю, что классно. Внутри ощущается прикольно.