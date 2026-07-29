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Неймар подтвердил завершение карьеры в сборной Бразилии

сегодня, 10:39
СантосЛоготип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)4 : 2Логотип футбольный клуб УСВ (Каракас)УСВЗавершен

Нападающий «Сантоса» Неймар официально объявил о завершении выступлений за сборную Бразилии. 34-летний игрок принял решение после вылета команды из 1/8 финала чемпионата мира 2026 года от Норвегии.

Моё время в национальной команде закончено. Я вписал своё имя в историю, был очень счастлив, отдавал свою кровь и жизнь, всегда боролся за жёлтую футболку, но теперь я больше не хочу этого.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Также он опроверг сообщения о том, что оскорблял молодых партнёров по «Сантосу», назвав их «печальными и раздражающими». В последнем матче Кубка Южной Америки он помог своей команде обыграть «Универсидад Сентраль» со счётом 4:2.

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