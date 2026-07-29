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Защитник «Сочи» будет играть за «СКА-Хабаровск»

сегодня, 10:59

«Сочи» объявил о переходе в аренду в «СКА-Хабаровск» защитника Макара Чиркова. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В системе клуба футболист находится с 2023 года.

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ggp7eqvc8epv
ggp7eqvc8epv
сегодня в 11:35
Возможно, в Хабаровске ему будет более уютно.
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