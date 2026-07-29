«Барселона» выставила на продажу пять игроков

«Барселона» намерена продать пять футболистов до конца летнего трансферного окна. Клуб хочет разгрузить состав и получить средства для новых приобретений, включая Жоау Канселу и нападающего.
Ближе всех к уходу вратарь Марк-Андре тер Штеген — «Барселона» уже договорилась с «Аяксом», но сделка задерживается из-за налоговых вопросов. Также могут покинуть клуб полузащитник Марк Касадо, вингер Руни Бардгжи, а также защитники Алехандро Бальде и Рональд Араухо. Последний не входит в планы Ханса-Дитера Флика, и его продажа позволит подписать замену игроку.
Окончательное решение по каждому из игроков будет принято в ближайшие недели. Часть из них уже тренируется с командой на предсезонном сборе в Англии.