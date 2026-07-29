«Барселона» выставила на продажу пять игроков

сегодня, 11:05

«Барселона» намерена продать пять футболистов до конца летнего трансферного окна. Клуб хочет разгрузить состав и получить средства для новых приобретений, включая и нападающего.

Ближе всех к уходу вратарь — «Барселона» уже договорилась с «Аяксом», но сделка задерживается из-за налоговых вопросов. Также могут покинуть клуб полузащитник , вингер , а также защитники и . Последний не входит в планы , и его продажа позволит подписать замену игроку.

Окончательное решение по каждому из игроков будет принято в ближайшие недели. Часть из них уже тренируется с командой на предсезонном сборе в Англии.