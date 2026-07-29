Гасилин: «Карпукас будет игроком ротации в „Зените“»

сегодня, 11:16

Бывший нападающий «Зенита» высказался о возможном переходе из «Локомотива» в петербургский клуб. По его словам, трансфер за 6 млн евро — хорошая сделка для обеих сторон.

Для «Локомотива» продать Карпукаса за 6 млн евро — не самый плохой вариант. Мне он нравился по прошлому сезону. «Зениту» он даст большую вариативность в центре поля, тем более это конкурентная линия. Это хороший трансфер для «Зенита», но, думаю, Карпукас будет игроком ротации.

Также Гасилин отметил, что Карпукас может стать заменой , у которого остался год контракта. По его мнению, если «Зенит» сможет продать колумбийца за 4-5 млн евро, это будет идеальный вариант.