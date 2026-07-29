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Гасилин: «Карпукас будет игроком ротации в „Зените“»

сегодня, 11:16

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о возможном переходе Артёма Карпукаса из «Локомотива» в петербургский клуб. По его словам, трансфер за 6 млн евро — хорошая сделка для обеих сторон.

Для «Локомотива» продать Карпукаса за 6 млн евро — не самый плохой вариант. Мне он нравился по прошлому сезону. «Зениту» он даст большую вариативность в центре поля, тем более это конкурентная линия. Это хороший трансфер для «Зенита», но, думаю, Карпукас будет игроком ротации.

Также Гасилин отметил, что Карпукас может стать заменой Вильмару Барриосу, у которого остался год контракта. По его мнению, если «Зенит» сможет продать колумбийца за 4-5 млн евро, это будет идеальный вариант.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 11:32
Ну если, только, игроком ротации...
n6j32hrbj6qj
n6j32hrbj6qj
сегодня в 11:32
Будет игроком лавки, а потом его отдадут в аренду.
Гость
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