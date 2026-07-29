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«Арсенал» близок к подписанию защитника на замену Салиба

сегодня, 11:40

«Арсенал» в ближайшее время объявит о трансфере центрального защитника, который заменит травмированного Вильяма Салиба. Сделка находится на финальной стадии и может быть завершена быстрее, чем переговоры по Бруно Гимарайнсу.

Я не знаю имени, но, по словам человека, участвующего в ситуации с Бруно Гимарайнсом, «Арсенал» близок к подписанию защитника, чтобы решить проблему, созданную травмой Салиба. Это сделка, которая произойдет даже быстрее, чем трансфер Бруно Гимарайнса. Это действительно неизбежно, — заявил журналист Бруно Андраде.

Имя игрока пока не раскрывается. Вероятно, речь идёт о защитнике из португальского чемпионата. Среди возможных кандидатов — Зено Дебас, Гонсалу Инасиу («Спортинг») и Томаш Араухо («Бенфика»). Все они входят в шорт-лист «канониров».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:22
Из всех трех имен, только имя Дебаса всплывало в некоторых источниках, освещающих клуб! Тут либо клуб ведет очень тихие переговоры, либо просто это утка! Если чесно, я бы хотел видеть у нас Гонсало Инасио, но он левоногий ЦЗ, так что он точно не может быть заменой для Салиба, а так да, игрок отличный!
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