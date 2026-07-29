«Арсенал» близок к подписанию защитника на замену Салиба

сегодня, 11:40

«Арсенал» в ближайшее время объявит о трансфере центрального защитника, который заменит травмированного . Сделка находится на финальной стадии и может быть завершена быстрее, чем переговоры по .

Я не знаю имени, но, по словам человека, участвующего в ситуации с Бруно Гимарайнсом, «Арсенал» близок к подписанию защитника, чтобы решить проблему, созданную травмой Салиба. Это сделка, которая произойдет даже быстрее, чем трансфер Бруно Гимарайнса. Это действительно неизбежно, — заявил журналист Бруно Андраде.

Имя игрока пока не раскрывается. Вероятно, речь идёт о защитнике из португальского чемпионата. Среди возможных кандидатов — , («Спортинг») и («Бенфика»). Все они входят в шорт-лист «канониров».