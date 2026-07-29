Представитель Дзюбы: «Мяч на стороне „Спартака“»

сегодня, 11:46

Представитель нападающего Леонид Гольдман рассказал о возможности возвращения игрока в московский «Спартак», чьим воспитанником он является.

Форвард был в системе клуба до 2015 года. Сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона» по окончании прошлого сезона.