Представитель Дзюбы: «Мяч на стороне „Спартака“»

Представитель нападающего Артёма Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о возможности возвращения игрока в московский «Спартак», чьим воспитанником он является.
Форвард был в системе клуба до 2015 года. Сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона» по окончании прошлого сезона.
Слово за «Спартаком» и его руководством, прежде всего руководством спортивного блока. Я так понимаю, за спортивным блоком если не финальное решение, то будет большой вес в итоговом решении. Мяч на стороне «Спартака». Да и не только «Спартака», мы со многими клубами общались, все в курсе ситуации.