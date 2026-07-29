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Представитель Дзюбы: «Мяч на стороне „Спартака“»

сегодня, 11:46

Представитель нападающего Артёма Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о возможности возвращения игрока в московский «Спартак», чьим воспитанником он является.

Форвард был в системе клуба до 2015 года. Сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона» по окончании прошлого сезона.

Слово за «Спартаком» и его руководством, прежде всего руководством спортивного блока. Я так понимаю, за спортивным блоком если не финальное решение, то будет большой вес в итоговом решении. Мяч на стороне «Спартака». Да и не только «Спартака», мы со многими клубами общались, все в курсе ситуации.

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Sergo81
Sergo81
сегодня в 12:27
Во дают ребята)) Какой Спартак? Пора Артёму закругляться. Как он с загорелыми конкурировать планирует?
Гость
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