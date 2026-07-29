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Флик доволен глубиной состава «Барселоны» благодаря воспитанникам

сегодня, 12:01
Бирмингем СитиЛоготип футбольный клуб Бирмингем Сити-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона31.07.2026 в 21:45 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Ханси-Дитер Флик положительно оценил работу молодых игроков академии на предсезонном сборе в Англии. Как сообщает немецкий специалист рассматривает резервистов как возможность усилить глубину состава в условиях ограниченного трансферного бюджета.

Особое внимание Флик уделяет полузащитникам Брайану Фаринасу и Томми Маркесу, которые могут остаться в первой команде. В защите выделяются Жофре Торрентс, Эктор Форт и Альваро Кортес. Среди нападающих — Оскар Хистау и Хамза Абделькарим, а также вингер Алекс Гонсалес, ставший одним из открытий сборов.

В пятницу «Барселона» проведёт товарищеский матч с «Бирмингем Сити», который даст дополнительную информацию о готовности молодёжи. Также клуб продолжает поиски вратаря на роль третьего номера.

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