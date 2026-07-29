Флик доволен глубиной состава «Барселоны» благодаря воспитанникам

сегодня, 12:01

Главный тренер «Барселоны» положительно оценил работу молодых игроков академии на предсезонном сборе в Англии. Как сообщает немецкий специалист рассматривает резервистов как возможность усилить глубину состава в условиях ограниченного трансферного бюджета.

Особое внимание Флик уделяет полузащитникам Брайану Фаринасу и Томми Маркесу, которые могут остаться в первой команде. В защите выделяются Жофре Торрентс, Эктор Форт и Альваро Кортес. Среди нападающих — Оскар Хистау и Хамза Абделькарим, а также вингер Алекс Гонсалес, ставший одним из открытий сборов.

В пятницу «Барселона» проведёт товарищеский матч с «Бирмингем Сити», который даст дополнительную информацию о готовности молодёжи. Также клуб продолжает поиски вратаря на роль третьего номера.