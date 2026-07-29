Нойер подтвердил планы завершить карьеру после сезона-2026/27

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Вратарь «Баварии» и сборной Германии заявил, что сезон-2026/27 станет для него последним. 40-летний голкипер, чей контракт истекает в 2027 году, объявил о решении на предсезонных сборах в Тегернзее.

Похоже, что я завершу карьеру. Я не играю матчи, чтобы сказать: «Это моя последняя игра». Посмотрим, как всё сложится.