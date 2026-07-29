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Нойер подтвердил планы завершить карьеру после сезона-2026/27

сегодня, 12:14

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что сезон-2026/27 станет для него последним. 40-летний голкипер, чей контракт истекает в 2027 году, объявил о решении на предсезонных сборах в Тегернзее.

Похоже, что я завершу карьеру. Я не играю матчи, чтобы сказать: «Это моя последняя игра». Посмотрим, как всё сложится.

Нойер хочет выиграть третью Лигу чемпионов перед уходом. В прошлом сезоне «Бавария» вылетела в полуфинале от ПСЖ, но вратарь верит в потенциал команды. Также он помогает молодым голкиперам, включая Йонаса Урбига, которого клуб рассматривает как своего преемника. Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года и является одним из лучших вратарей в истории футбола.

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