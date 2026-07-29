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Блаттер: «Никто не имеет права продавать нашу игру»

сегодня, 12:25

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер высказался о взаимодействии нынешнего главы организации Джанни Инфантино с Дональдом Трампом.

Тесные отношения между главой ФИФА и президентом США приобрели финансовый характер, что наносит серьёзный ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру.

Ранее руководящий орган мирового футбола объявил о планах создать компанию, которая будет управлять коммерческими правами на чемпионат мира и другие турниры. Организация хочет привлечь частных инвесторов, включая семью Кушнеров, которые являются родственниками президента США, а активы оцениваются в 20–29 млрд евро.

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баск
баск
сегодня в 13:09
Без одобрения континентальных ассоциаций-членов ФИФА Инфантино не имеет права на подобные махинации.

Покупать права на проведение чемпионатов мира у этой, создаваемой Инфантино, компании намылился Джош Кушнер, брат зятя Трампа, а финансировать сделку собирается американский банк JPMorgan, тот самый, который пыжился финансировать создание и функционирование евро-Суперлиги.

Если континентальные ассоциации (УЕФА и другие) не воспрепятствуют этому, то с нормальным международным футболом придётся попрощаться, он превратится в международный околофутбольный цирк..
Capral
Capral
сегодня в 12:46
Кто бы говорил...
6c5cwu45e829
6c5cwu45e829
сегодня в 12:38
Инфантино такой инфантино
Гость
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