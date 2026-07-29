Блаттер: «Никто не имеет права продавать нашу игру»

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Бывший президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) высказался о взаимодействии нынешнего главы организации с .

Тесные отношения между главой ФИФА и президентом США приобрели финансовый характер, что наносит серьёзный ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру.