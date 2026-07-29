Блаттер: «Никто не имеет права продавать нашу игру»

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер высказался о взаимодействии нынешнего главы организации Джанни Инфантино с Дональдом Трампом.
Тесные отношения между главой ФИФА и президентом США приобрели финансовый характер, что наносит серьёзный ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру.
Ранее руководящий орган мирового футбола объявил о планах создать компанию, которая будет управлять коммерческими правами на чемпионат мира и другие турниры. Организация хочет привлечь частных инвесторов, включая семью Кушнеров, которые являются родственниками президента США, а активы оцениваются в 20–29 млрд евро.
Покупать права на проведение чемпионатов мира у этой, создаваемой Инфантино, компании намылился Джош Кушнер, брат зятя Трампа, а финансировать сделку собирается американский банк JPMorgan, тот самый, который пыжился финансировать создание и функционирование евро-Суперлиги.
Если континентальные ассоциации (УЕФА и другие) не воспрепятствуют этому, то с нормальным международным футболом придётся попрощаться, он превратится в международный околофутбольный цирк..