«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Барселону»

сегодня, 12:55

«Атлетико» не намерен продавать нападающего в «Барселону» ни при каких обстоятельствах. Мадридский клуб готов вести переговоры только с «Арсеналом» или ПСЖ .

Альварес хочет перейти в «Барселону», и клуб уже согласовал с ним личные условия. Однако президент «сине-гранатовых» установил дедлайн до 10 августа: если сделка не будет закрыта, «Барселона» переключится на другие цели. При этом «Атлетико» не ведёт новых переговоров с агентом игрока.