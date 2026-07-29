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«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Барселону»

сегодня, 12:55

«Атлетико» не намерен продавать нападающего Хулиана Альвареса в «Барселону» ни при каких обстоятельствах. Мадридский клуб готов вести переговоры только с «Арсеналом» или ПСЖ.

Альварес хочет перейти в «Барселону», и клуб уже согласовал с ним личные условия. Однако президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта установил дедлайн до 10 августа: если сделка не будет закрыта, «Барселона» переключится на другие цели. При этом «Атлетико» не ведёт новых переговоров с агентом игрока.

«Арсенал» продолжает следить за ситуацией и готов использовать «креативные решения» для финансирования трансфера, включая включение в сделку Виктора Дьёкереша, Габриэла Мартинелли или Габриэла Жезуса. ПСЖ также остаётся в игре.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:03
Оказывается самим еще пригодиться.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:01
Правильно. Не стоит усиливать конкурента.
Гость
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