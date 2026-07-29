В Бразилии игрока дисквалифицировали до восстановления пострадавшего

сегодня, 12:58

Высший спортивный суд Бразилии (STJD) принял нестандартное решение, дисквалифицировав защитника «Интернасьонала» .

Футболист отстранён до возвращения нападающего «Крузейро» к тренировкам в качестве наказания за жёсткий подкат, который он совершил во втором тайме матча 19-го тура бразильской Серии А. Игрок клуба из Порту-Алегри получил прямую красную карточку за применение чрезмерной силы при борьбе за мяч.

Пострадавшего первоначально унесли с поля с порезом на ноге, но последующие медицинские осмотры подтвердили перелом левой большеберцовой кости, для лечения потребовалась операция.

Члены спортивного суда сочли, что обычная санкция за грубую игру, которая варьируется от одного до шести матчей дисквалификации, недостаточна, учитывая тяжесть травмы. Виктор Габриэль сможет вернуться на поле только после того, как медицинский персонал подтвердит, что Габриэль Пек возобновил регулярные тренировки с командой, что, по оценкам, произойдёт через три-четыре месяца.

Во время слушания игрок «Интернасьонала» со слезами на глазах сказал членам суда, что у него не было намерения травмировать своего соперника и последние несколько дней он молился за него:

Я не сплю ночами, молясь за него. Искренне извиняюсь перед всеми в «Крузейро».

О переходе Пека в бразильскую команду из «Лос-Анджелес Гэлакси» было объявлено 7 июля, минувшая игра стала для него первой, в которой он вышел в стартовом составе.