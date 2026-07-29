Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: ФИФАЧемпионат мира 2030

КОНКАКАФ выразила разочарование после публикации проекта ФИФА

сегодня, 13:20

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выступила с заявлением о плане Международной федерации футбола (ФИФА) создать компанию FIFA Forward Enterprise для привлечения частных инвесторов.

Ранее сообщалось о реакции Союза европейских футбольных ассоциаций на инициативу.

КОНКАКАФ узнала об этом только из сообщений СМИ, а затем и из пресс-релиза.

Мы глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей процедуры.

Разделяем разочарование многих в нашем регионе и в футболе по поводу того, что такие детали были разработаны и опубликованы до того, как состоялось какое-либо обсуждение с соответствующими руководящими органами и заинтересованными сторонами.

Как лидеры в футболе, мы являемся хранителями игры. ФИФА, конфедерации и каждая ассоциация-член несут коллективную ответственность за то, чтобы всегда действовать в наилучших интересах спорта. Каждое наше решение должно основываться на принципах надлежащего управления, надёжных процессах и долгосрочном планировании.

Это рамки, в которых работает КОНКАКАФ. Мы верим, что все члены семьи ФИФА будут действовать таким же образом.

Подписывайся в ВК
Все новости
Пакистан дебютирует в турнире под эгидой ФИФА
Сегодня, 08:57
ФИФА хочет продать долю в коммерческих правах на ЧМ за 29 млрд евро
Сегодня, 08:14
Названы возможные соперники Инфантино на выборах ФИФА
15 июля
СлухиФИФА продаст кусочки поля с финала ЧМ по цене от 450 долларов
11 июля
СлухиФИФА может принять решение по России до жеребьёвки отбора Евро
10 июля
СлухиВ ФИФА вдвое больше сторонников возвращения России, чем противников
10 июля
Все комментарии
zssnk8k7ju9y
zssnk8k7ju9y
сегодня в 14:01
На кону большие деньги, мнение мелких членов не учитывается.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 