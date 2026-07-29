КОНКАКАФ выразила разочарование после публикации проекта ФИФА

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна ( КОНКАКАФ ) выступила с заявлением о плане Международной федерации футбола ( ФИФА ) создать компанию FIFA Forward Enterprise для привлечения частных инвесторов.

Ранее сообщалось о реакции Союза европейских футбольных ассоциаций на инициативу.

КОНКАКАФ узнала об этом только из сообщений СМИ , а затем и из пресс-релиза.

Мы глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей процедуры.

Разделяем разочарование многих в нашем регионе и в футболе по поводу того, что такие детали были разработаны и опубликованы до того, как состоялось какое-либо обсуждение с соответствующими руководящими органами и заинтересованными сторонами.

Как лидеры в футболе, мы являемся хранителями игры. ФИФА , конфедерации и каждая ассоциация-член несут коллективную ответственность за то, чтобы всегда действовать в наилучших интересах спорта. Каждое наше решение должно основываться на принципах надлежащего управления, надёжных процессах и долгосрочном планировании.