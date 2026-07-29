Дасаев поздравил де ла Фуэнте с победой на ЧМ-2026

сегодня, 13:20

Бывший вратарь сборной СССР поздравил главного тренера сборной Испании с победой на чемпионате мира 2026 года. Они вместе играли за «Севилью» в 1988–1990 годах.

Естественно, в финале чемпионата мира я переживал и болел за Испанию. Думаю, что они были сильнее всех, хотя многие команды тоже понравились. После финала написал ему смс, он ответил: «Спасибо».

Дасаев также прокомментировал возможность приглашения де ла Фуэнте в Россию.