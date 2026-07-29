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Дасаев поздравил де ла Фуэнте с победой на ЧМ-2026

сегодня, 13:20

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поздравил главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте с победой на чемпионате мира 2026 года. Они вместе играли за «Севилью» в 1988–1990 годах.

Естественно, в финале чемпионата мира я переживал и болел за Испанию. Думаю, что они были сильнее всех, хотя многие команды тоже понравились. После финала написал ему смс, он ответил: «Спасибо».

Дасаев также прокомментировал возможность приглашения де ла Фуэнте в Россию.

Пригласить его, конечно, можно. Вопрос: приедет или не приедет. Сами знаете, какая сейчас ситуация. Будем думать, такая возможность есть.

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Севилья  Дасаев Ринат  де ла Фуэнте Луис
Источник: sport24.ru Фото: Ekaterina Martynova / The Russian Football Union
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Все комментарии
wwbywb22sstq
wwbywb22sstq
сегодня в 14:16
Какое-то позднее зажигание у Дасаева
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ баск (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:36
Здравствуйте.

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