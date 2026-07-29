Футбольная ассоциация Англии отреагировала на информацию о правах на ЧМ

Футбольная ассоциация Англии опубликовала заявление об информации касательно плана Международной федерации футбола (ФИФА) продать часть коммерческих прав на чемпионат мира.
Мы совершенно не знали об этом предложении и не располагаем подробностями, включая то, что это за предложение и какие условия к нему прилагаются.
Основываясь на ограниченной информации, мы глубоко обеспокоены отсутствием процесса и управления, необходимых для достижения этой цели, а также очевидным содержанием и принципами, которые в нём заложены.
Когда предложение будет представлено в полном и прозрачном виде, как сейчас обещает ФИФА, мы чётко изложим свою точку зрения и дадим дальнейшие комментарии.