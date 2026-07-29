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Футбольная ассоциация Англии отреагировала на информацию о правах на ЧМ

сегодня, 13:46

Футбольная ассоциация Англии опубликовала заявление об информации касательно плана Международной федерации футбола (ФИФА) продать часть коммерческих прав на чемпионат мира.

Мы совершенно не знали об этом предложении и не располагаем подробностями, включая то, что это за предложение и какие условия к нему прилагаются.

Основываясь на ограниченной информации, мы глубоко обеспокоены отсутствием процесса и управления, необходимых для достижения этой цели, а также очевидным содержанием и принципами, которые в нём заложены.

Когда предложение будет представлено в полном и прозрачном виде, как сейчас обещает ФИФА, мы чётко изложим свою точку зрения и дадим дальнейшие комментарии.

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Перевод с thefa.com Фото: Соцсети Джанни Инфантино
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сегодня в 13:52
Их точка зрения будет совпадать с американской, иного не будет.
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