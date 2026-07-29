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АФК выступила с заявлением по плану ФИФА

сегодня, 13:59

Азиатская конфедерация футбола (АФК) сделала заявление по поводу предложения о создании FIFA Forward Enterprise.

С АФК не консультировались по этому предложению, и она разочарована тем, что вопрос такой важности стал достоянием общественности до того, как семья АФК получила возможность изучить и обсудить его через соответствующие и установленные механизмы управления.

Хотя АФК признаёт важность изучения инновационных подходов, которые могут укрепить будущее мирового футбола, инициативы такого масштаба и значимости должны основываться на принципах надлежащего управления, прозрачности и содержательных консультаций. Решения, которые могут изменить коммерческое и финансовое будущее игры, требуют всестороннего предварительного взаимодействия с конфедерациями, ассоциациями-членами и другими заинтересованными сторонами до того, как какое-либо предложение будет вынесено на рассмотрение соответствующих органов, принимающих решения.

АФК твёрдо убеждена, что всем заинтересованным сторонам должна быть предоставлена ​​достаточная информация и адекватное время для полной оценки предложения, включая его управленческие, правовые, коммерческие и стратегические последствия. Такой процесс необходим для обеспечения того, чтобы любое решение отражало коллективные интересы мирового футбольного сообщества и укрепляло доверие к системе управления ФИФА.

Как одна из шести мировых футбольных конфедераций, Азиатская конфедерация футбола (АФК) по-прежнему привержена дальнейшему развитию мирового футбола.

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Перевод с the-afc.com Фото: Аккаунт ФИФА в «X»
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ej4ktwwj76d6
ej4ktwwj76d6
сегодня в 14:02
А к тем уто не согласен с действиями ФИФА применят санкции !!!
Гость
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