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Филлипс может снова уйти в аренду в «Шеффилд Юнайтед»

сегодня, 14:32

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс может продолжить карьеру в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды. Главный тренер «клинков» Крис Уайлдер заинтересован в возвращении 30-летнего хавбека.

Филлипс уже выступал за «Шеффилд Юнайтед» во второй половине сезона-2025/26, но провёл только 3 матча. Его последнее появление завершилось удалением на 49-й минуте в матче против «Шеффилд Уэнсдей». Несмотря на это, Уайлдер хочет вновь видеть игрока в своей команде.

«Манчестер Сити» не взял Филлипса на предсезонное турне по Азии, что подтверждает отсутствие у него перспектив в команде Энцо Марески. Калвин Филлипс перешёл в «Сити» из «Лидса» летом 2022 года за 50 млн евро, но так и не смог закрепиться в основном составе.

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