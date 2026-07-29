«Тоттенхэм» обыграл «Сидней» в серии пенальти

«Тоттенхэм» в рамках товарищеского турнира Sydney Super Cup одержал победу над «Сиднеем» в серии пенальти. Основное время матча, прошедшего на стадионе «Альянц» в Сиднее, завершилось со счётом 1:1.
В составе «шпор» гол забил Матис Тель, а у австралийской команды отличился Секине Такахиро. В серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов точнее оказались футболисты «Тоттенхэма» — победный удар нанёс Дейн Скарлетт.
Для «Тоттенхэма» этот матч стал частью предсезонного тура по Австралии. Следующий соперник команды Роберто Де Дзерби будет определён позднее.