«Тоттенхэм» обыграл «Сидней» в серии пенальти

сегодня, 14:53

«Тоттенхэм» в рамках товарищеского турнира Sydney Super Cup одержал победу над «Сиднеем» в серии пенальти. Основное время матча, прошедшего на стадионе «Альянц» в Сиднее, завершилось со счётом 1:1.

В составе «шпор» гол забил , а у австралийской команды отличился . В серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов точнее оказались футболисты «Тоттенхэма» — победный удар нанёс .

Для «Тоттенхэма» этот матч стал частью предсезонного тура по Австралии. Следующий соперник команды будет определён позднее.