Заварзин: «Дзюба вряд ли усилит „Спартак“»

сегодня, 15:06

Бывший генеральный директор «Спартака» сомневается, что возвращение усилит команду. По его словам, трансфер 37-летнего нападающего не выглядит обоснованным.

Я не знаю, насколько он подходящий игрок для команды сейчас, поэтому трудно сказать. Это разговоры, которые, думаю, не очень обоснованы. «Спартаку» это вряд ли нужно. Фигура Дзюбы неоднозначная, из плюсов только русский паспорт, наличие российских игроков сегодня имеет значение. Но это только на один сезон, и я не знаю, насколько он поможет.

Ранее агент Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что решение о возвращении форварда остаётся за руководством «красно-белых». Артём Дзюба является воспитанником «Спартака», за который выступал с 2006 по 2015 год (126 матчей, 38 голов). Сейчас он находится в статусе свободного агента.