Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Заварзин: «Дзюба вряд ли усилит „Спартак“»

сегодня, 15:06

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин сомневается, что возвращение Артёма Дзюбы усилит команду. По его словам, трансфер 37-летнего нападающего не выглядит обоснованным.

Я не знаю, насколько он подходящий игрок для команды сейчас, поэтому трудно сказать. Это разговоры, которые, думаю, не очень обоснованы. «Спартаку» это вряд ли нужно. Фигура Дзюбы неоднозначная, из плюсов только русский паспорт, наличие российских игроков сегодня имеет значение. Но это только на один сезон, и я не знаю, насколько он поможет.

Ранее агент Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что решение о возвращении форварда остаётся за руководством «красно-белых». Артём Дзюба является воспитанником «Спартака», за который выступал с 2006 по 2015 год (126 матчей, 38 голов). Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Подписывайся в ВК
Все новости
Артём Сокол: «для меня ЦСКА принципиальнее „Зенита“»
Сегодня, 13:11
Гасилин: «Карпукас будет игроком ротации в „Зените“»
Сегодня, 11:16
Умяров оценил нововведения в судействе РПЛ
Сегодня, 10:19
Овечкин поделился впечатлениями от финала ЧМ-2026
Сегодня, 09:54
Аршавин: «Через одну‑две игры Бориско встанет в ворота ЦСКА»
Сегодня, 00:36
Быстров: «У Соболева нормальное поведение»
Вчера, 23:42
Все комментарии
hwu3cnyg3rr5
hwu3cnyg3rr5
сегодня в 15:18
Усилить Теребонтий теперь может только ФК "Яростный кулак"
k3rdx5ssk4rs
k3rdx5ssk4rs
сегодня в 15:18
Дзюба украсит Спартак, он его воспитанник.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 