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Стало известно, кто рассудит матчи второго тура РПЛ

сегодня, 15:25

Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

31 июля (пятница)

«Родина» – «Ростов»: судья – Данил Набока

Помощники судьи – Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Игорь Писанко.

1 августа (суббота)

«Акрон» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Андрей Филипкин, Никита Матиеску; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Алексей Резников.

«Балтика» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.

2 августа (воскресенье)

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк

Помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Факел»: судья – Станислав Матвеев

Помощники судьи – Алексей Лунев, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Эдуард Малый.

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