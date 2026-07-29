Грилиш не попал в обойму «Сити» на турне по Азии

сегодня, 15:26

Вингер «Манчестер Сити» не включён в заявку команды на предсезонное турне по Азии. 30-летний футболист вернулся в клуб после аренды в «Эвертоне», но не попал в число 28 игроков, которые отправятся в Гонконг и Сеул.

Грилиш восстанавливается после травмы стопы, полученной в январе. Главный тренер «Сити» не стал раскрывать планы на игрока, но отметил, что у них хорошие отношения.