Грилиш не попал в обойму «Сити» на турне по Азии

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш не включён в заявку команды на предсезонное турне по Азии. 30-летний футболист вернулся в клуб после аренды в «Эвертоне», но не попал в число 28 игроков, которые отправятся в Гонконг и Сеул.
Грилиш восстанавливается после травмы стопы, полученной в январе. Главный тренер «Сити» Энцо Мареска не стал раскрывать планы на игрока, но отметил, что у них хорошие отношения.
Контракт Джека Грилиша с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года. Ранее СМИ связывали его с возвращением в «Эвертон». Дальнейшее будущее вингера остаётся неопределённым.