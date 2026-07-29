Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыАнглия. Премьер-Лига 2026/2027

Грилиш не попал в обойму «Сити» на турне по Азии

сегодня, 15:26

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш не включён в заявку команды на предсезонное турне по Азии. 30-летний футболист вернулся в клуб после аренды в «Эвертоне», но не попал в число 28 игроков, которые отправятся в Гонконг и Сеул.

Грилиш восстанавливается после травмы стопы, полученной в январе. Главный тренер «Сити» Энцо Мареска не стал раскрывать планы на игрока, но отметил, что у них хорошие отношения.

Контракт Джека Грилиша с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года. Ранее СМИ связывали его с возвращением в «Эвертон». Дальнейшее будущее вингера остаётся неопределённым.

Подписывайся в ВК
Все новости
Флик доволен глубиной состава «Барселоны» благодаря воспитанникам
Сегодня, 12:01
Браим Диас хочет остаться в «Реале» несмотря на роль запасного
Вчера, 12:53
Кирилл Глебов: «Работа ЦСКА на сборах была запредельной»
25 июля
Черчесов подвёл итоги работы «Ахмата» на летних сборах
24 июля
Моуриньо прибыл на базу «Реала» и приступил к работе
10 июля Фото
ОфициальноНа просмотр в «Балтику» прибыл игрок «Вильярреала»
29 июня
Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 15:44
Есть повод выпить
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:30
Он не попал в обойму, он уже в стволе потому что 🔥
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 