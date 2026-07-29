Гарсия: «После победы на ЧМ моя цель — выиграть Лигу чемпионов»

сегодня, 15:57

Вратарь «Барселоны» заявил, что после победы на чемпионате мира 2026 года его главная цель — выиграть Лигу чемпионов с каталонским клубом. По его словам, команда имеет все основания верить в успех.

Я в «Барселоне» уже год. Мы выиграли Ла Лигу и Суперкубок Испании, а в этом году я выиграл чемпионат мира. Очевидно, что цель на следующий сезон — Лига чемпионов. Чемпионат мира — самый большой трофей в международном футболе, а Лига чемпионов — его клубный эквивалент.

25-летний вратарь также отметил, что доверяет спортивному директору в вопросах трансферов. Он надеется, что нападающий останется в клубе.

Гарсия перешёл в «Барселону» из «Эспаньола» перед началом прошлого сезона.