Гарсия: «После победы на ЧМ моя цель — выиграть Лигу чемпионов»

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия заявил, что после победы на чемпионате мира 2026 года его главная цель — выиграть Лигу чемпионов с каталонским клубом. По его словам, команда имеет все основания верить в успех.
Я в «Барселоне» уже год. Мы выиграли Ла Лигу и Суперкубок Испании, а в этом году я выиграл чемпионат мира. Очевидно, что цель на следующий сезон — Лига чемпионов. Чемпионат мира — самый большой трофей в международном футболе, а Лига чемпионов — его клубный эквивалент.
25-летний вратарь также отметил, что доверяет спортивному директору Деку в вопросах трансферов. Он надеется, что нападающий Ферран Торрес останется в клубе.
Гарсия перешёл в «Барселону» из «Эспаньола» перед началом прошлого сезона.