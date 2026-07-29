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«Ньюкасл» хочет подписать Абде за 50 млн евро

сегодня, 16:26

«Ньюкасл» нацелился на вингера «Реал Бетиса» Эззальзули Абде. Английский клуб рассматривает 24-летнего марокканца как замену Энтони Гордону, перешедшему в «Барселону» за 80 млн евро.

«Ньюкасл» уже несколько недель следит за игроком и готов заплатить за него 50 млн евро. В клубе считают эту сумму оправданной из-за возраста футболиста, его потенциала и готовности к АПЛ.

В прошлом сезоне Эззальзули Абде провёл за «Бетис» 29 матчей в чемпионате, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Ранее он выступал за «Барселону», но не смог закрепиться в основном составе. Интерес к нему также приписывают «Астон Вилле».

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Вещий
Вещий
сегодня в 16:28
А что это за новая фишка?????....
Гость
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